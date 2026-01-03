Juventus Next Gen Carpi 2-0 LIVE | Okoro raddoppia!

Segui la diretta della partita tra Juventus Next Gen e Carpi, valida per la 20ª giornata di Serie C 2025/26. Scopri sintesi, moviola, tabellino e risultato aggiornato, con il secondo gol di Okoro che ha siglato il raddoppio. Un confronto importante per entrambe le squadre, con aggiornamenti in tempo reale per conoscere l’evoluzione del match.

Juventus Next Gen Carpi LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen affronta quest'oggi il Carpi per la sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Juventus Next Gen Carpi 2-0: sintesi e moviola. 47? Recupero – Concessi da ora quattro minuti di recupero 45? RADDOPPIA LA JUVE – Okoro spinge in porta il pallone del 2-0 dopo un'azione parecchio confusa. Bianconeri avanti di due 43? Colpo di testa di Turicchia – Bel tentativo che si spegne però sul fondo 40? Problemi per Okoro – È necessario l'intervento dello staff medico bianconero 37? Ammonito Gerbi – Gomito largo, giallo inevitabile per il numero 9 35? Tiro Owusu – Fa tutto bene il numero 8 della Juve tranne la conclusione che termina lentamente sul fondo senza creare problemi 28? Confermato il gol – Dopo circa quattro minuti di review viene confermato il gol di Puckza 24? JUVE IN VANTAGGIO – Puczka sblocca il match spedendo in porta un pallone vacante in area di rigore! 21? Ammonito Rossini – Primo cartellino giallo di questa partita 16? Conclusione Tcheuna – Ripartenza veloce del carpi, Tcheuna non finalizza a dovere da posizione comunque abbastanza defilata 11? Tiro Turicchia – Ci prova con una conclusione violenta, palla deviata in calcio d'angolo 7? Fase di studio – Pochi spazi e manovra molto bloccata fin qui da parte delle due squadre 1? FISCHIO D'INIZIO – È cominciata la sfida! Migliore in campo Juve: Okoro PAGELLE.

