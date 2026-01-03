Juventus Next Gen Carpi 2-0 LIVE | colpo di testa di Puczka sulla traversa!

Segui la diretta della partita tra Juventus Next Gen e Carpi, valida per la 20ª giornata di Serie C 2025/26. In questa occasione, Puczka ha segnato con un colpo di testa che ha colpito la traversa. Ti forniremo aggiornamenti su risultato, sintesi, moviola e cronaca del match, offrendo un quadro completo e preciso dell'evento sportivo.

Juventus Next Gen Carpi LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen affronta quest'oggi il Carpi per la sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Juventus Next Gen Carpi 2-0: sintesi e moviola. 71? Traversa di Puczka – Bel colpo di testa del 7 bianconero, pallone che si stampa sulla traversa! 67? Ammonito Anghelé – Primo cartellino giallo anche per la Juve 65? Doppio cambio – Entrano Deme e Perotti, finisce qui la partita di Guerra e Okoro 63? Ci prova Stanzani – Tentativo facilmente leggibile da Mangiapoco, che recupera la sfera senza problemi 56? Tiro Zagnoni – Il capitano del Carpi ci prova dalla distanza, palla a lato 49? Traversa del Carpi – Conclusione violente di Ceccotti che si stampa sulla traversa 46? Ripresa al via – Si riparte dal 2-0 del primo tempo 45'+6 Duplice fischio – Si chiude qui la prima frazione ad Alessandria 45'+2 Recupero – Concessi da ora quattro minuti di recupero 45? RADDOPPIA LA JUVE – Okoro spinge in porta il pallone del 2-0 dopo un'azione parecchio confusa.

NEXT GEN | I convocati di Brambilla per Juventus-Carpi - La società bianconera ha reso noto l'elenco dei convocati scelti da mister Brambilla per la gara tra Juventus Next Gen e Carpi ... msn.com

I convocati della Juventus Next Gen per il Carpi Un rientro fondamentale per Brambilla - facebook.com facebook

Inizia il nostro 2026, contro la Juve NG Juventus Next Gen Stadio "Giuseppe Moccagatta" (Alessandria) ore 14:30 #FinoallaFine #avantiCarpi x.com

