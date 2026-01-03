Juventus Next Gen Carpi 2-0 LIVE | al via la ripresa al Moccagatta

Segui in tempo reale la ripresa della partita tra Juventus Next Gen e Carpi al Moccagatta, valida per la 20ª giornata di Serie C 2025/26. Qui troverai sintesi, cronaca, risultato e approfondimenti ufficiali, per rimanere aggiornato sull’andamento dell’incontro e sui principali sviluppi del match.

Juventus Next Gen Carpi LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen affronta quest’oggi il Carpi per la sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Juventus Next Gen Carpi 2-0: sintesi e moviola. 49? Traversa del Carpi – Conclusione violente di Ceccotti che si stampa sulla traversa 46? Ripresa al via – Si riparte dal 2-0 del primo tempo 45’+6 Duplice fischio – Si chiude qui la prima frazione ad Alessandria 45’+2 Recupero – Concessi da ora quattro minuti di recupero 45? RADDOPPIA LA JUVE – Okoro spinge in porta il pallone del 2-0 dopo un’azione parecchio confusa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Carpi 2-0 LIVE: al via la ripresa al Moccagatta Leggi anche: Juventus Next Gen Perugia 0-0 LIVE: fischio d’inizio al Moccagatta Leggi anche: Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE: equilibrio dopo 45? al Moccagatta INTERVALLO La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Carpi; Juventus Next Gen-Carpi: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C; Serie C, parte il girone di ritorno: la Juventus Next Gen ospita il Carpi dopo l’1-1 dell’andata; Carpi, triplo conto aperto con la Juve. Juve-Lecce, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Next Gen show con Puczka e Okoro! - La squadra di Spalletti ospita i salentini all'Allianz Stadium per continuare la scalata in classifica. tuttosport.com

