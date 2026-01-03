Juventus-Lecce Spalletti scioglie i dubbi | Openda dall’inizio

Allo Stadium, Juventus e Lecce si preparano ad affrontarsi in una partita importante per il proseguimento del campionato. A poche ore dal calcio d’inizio, l’allenatore Luciano Spalletti ha chiarito gli ultimi dubbi sulla formazione, confermando Openda dall’inizio. La sfida rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in un match che può influenzare il loro percorso stagionale.

Allo Stadium il tempo delle prove è finito. A poche ore dal fischio d’inizio contro il Lecce, la Juventus ha sciolto gli ultimi nodi di formazione e Luciano Spalletti ha definito l’assetto con cui affrontare una gara che pesa già sul cammino stagionale. Juventus, le scelte per il Lecce. Il quadro è ormai chiaro: Juventus scenderà in campo con un undici che privilegia continuità e affidabilità. Davanti, la decisione più attesa riguarda l’attacco. Spalletti ha scelto di partire con Loïs Openda, affidandogli il ruolo di riferimento offensivo dal primo minuto. In panchina, pronto a entrare a gara in corso, Jonathan David. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Leggi anche: Juventus, David e Openda possono giocare insieme? La risposta di Spalletti non lascia dubbi, ecco la sua idea tattica sui due attaccanti

Leggi anche: Openda o David? Chi giocherà titolare in Juve Lecce, Spalletti va verso questa decisione. Ultimissime

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Spalletti: Contro il Lecce non sarà facile. Possiamo ancora migliorare; Cosa ha detto John Elkann alla cena di Natale della Juventus: le parole rivolte a Spalletti e alla squadra; Juve, obiettivo rimonta: Spalletti recupera Conceiçao e punta il poker per il sogno scudetto; Juve, Danilo torna allo Stadium per la gara contro il Lecce.

Lecce e mercato: doppio assalto! Juve, Spalletti rilancia le ambizioni punzecchiando Conte così - Il tecnico dei bianconeri si confronta col nuovo ds Ottolini: ma il primo obiettivo sono 9 punti in 9 giorni nelle 3 partite prima della sfida al Napoli. tuttosport.com