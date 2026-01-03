Juventus-Lecce primo tempo | Cambiaso regala il vantaggio al Lecce

Nel primo tempo di Juventus-Lecce, la squadra di casa ha creato diverse opportunità senza riuscire a concretizzarle. Un errore di Cambiaso ha consentito al Lecce di passare in vantaggio, infliggendo un colpo alla fase iniziale della partita. La partita resta aperta, con entrambe le squadre impegnate a trovare il giusto ritmo e a migliorare le proprie occasioni di risultato.

Juventus – Lecce: tanta sfortuna nel primo tempo, erroraccio di Cambiaso La Juventus è scesa in campo nel match casalingo contro il Lecce in un primo tempo ricco di occasioni. I bianconeri si sono subito riversati nella metà campo salentina, schiacciando il Lecce in area. Al terzo minuti Juve subito L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

Juventus-Lecce, il risultato in diretta LIVE - Allo Stadium la Juventus può prendersi momentaneamente il terzo posto in classifica, con una vittoria. sport.sky.it

Banda gela lo Stadium: Lecce in vantaggio sulla Juventus, gol al primo tiro in porta - com Il calcio è strano: dopo un primo tempo dominato dalla Juventus, allo Stadium è. tuttomercatoweb.com

#Juventus 1-1 #Lecce : Weston McKennie! #JuveLecce #SerieA #JuventusLecce #SerieAEnilive #Calcio x.com

Formazione ufficiale per Juventus-Lecce. - facebook.com facebook

