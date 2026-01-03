Juventus-Lecce dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

La partita tra Juventus e Lecce si disputa oggi allo Stadium alle ore 18:00. La sfida vede i bianconeri di Spalletti affrontare i salentini di Di Francesco, inaugurando il 2026 di entrambe le squadre. Di seguito, le modalità di visione in TV e streaming, con dettagli su orario e formazioni.

La Juventus apre il suo 2026 in casa contro il Lecce: la squadra di Spalletti ospita i salentini di Di Francesco allo Stadium con fischio d'inizio alle ore 18:00. Dove vedere la partita in TV e streaming, le probabili formazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Lecce-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni Leggi anche: Juventus-Cagliari, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Serie A | Dove vedere Juventus-Lecce; Dove vedere Juventus-Lecce sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Diretta Juventus-Lecce: formazioni e dove vederla in tv e live streaming; Juventus-Lecce: orario e dove vederla in TV e streaming. Serie A, oggi Juve-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla - Lecce sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). msn.com

Serie A, orario e come vedere Juventus-Lecce - Vediamo insieme come poter seguire la partita del campionato di Serie A Juventus- mondotv24.it

Juventus - Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla in Tv e streaming - Lecce: formazioni ufficiali, analisi tattica e dove vedere la partita in TV e streaming. tag24.it

Juventus-Roma 2-1: gol e highlights | Serie A

La #Juventus oggi alle 18 affronta il #Lecce in un match fondamentale per la rincorsa ai vertici della classifica. I bianconeri partono favoriti, ma servirà massima attenzione per superare l'ostacolo #Lecce. Secondo voi come finirà la sfida tra #Juve e #Lec - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Juventus- #Lecce x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.