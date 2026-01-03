Juventus-Lecce | dove vederla in TV e streaming

La partita tra Juventus e Lecce segna l'inizio del 2026 per i bianconeri, offrendo un momento importante per la squadra e i tifosi. Di seguito, troverai tutte le informazioni su dove seguire l'incontro in TV e streaming, per non perdere nessuna fase della partita. Un appuntamento da seguire con attenzione, nel rispetto delle modalità di visione ufficiali.

La Juventus inaugura il 2026 davanti al proprio pubblico con una partita che vale più di una semplice ripartenza. Allo Stadium arriva il Lecce e per i bianconeri è subito tempo di trasformare il buon momento in continuità, evitando passi falsi che a gennaio pesano doppio. Juventus-Lecce, debutto casalingo nel nuovo anno. La squadra di Luciano Spalletti apre il nuovo anno in casa, forte di una striscia positiva che l'ha riportata stabilmente nel gruppo di testa. Le tre vittorie consecutive, ultima quella esterna contro il Pisa, hanno rilanciato ambizioni e umore, restituendo alla Juventus una classifica più in linea con le aspettative.

