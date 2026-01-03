juventus lecce dove vederla in streaming gratis

La partita Juventus-Lecce rappresenta un momento importante per la squadra torinese, che apre il 2026 davanti ai propri tifosi. Per chi desidera seguire l'incontro in streaming gratuito, è possibile trovare diverse opzioni online. In questa guida, analizzeremo le modalità legali e sicure per assistere alla partita, offrendo informazioni utili per seguire l'evento senza rischi.

La Juventus inaugura il 2026 davanti al proprio pubblico con una partita che vale molto più dei tre punti. All’Allianz Stadium arriva il Lecce, avversario affamato e bisognoso, in un incrocio che misura ambizioni diverse ma pressioni simili. Fischio d’inizio alle 18:00, in un sabato che può dire molto sulla direzione della stagione bianconera. Juventus-Lecce, il contesto della sfida. La Juventus si presenta al nuovo anno con una striscia positiva alle spalle e la sensazione di aver ritrovato continuità. Le tre vittorie consecutive hanno rimesso la squadra di Luciano Spalletti a contatto con la zona alta della classifica, riaccendendo ambizioni che a dicembre sembravano più fragili. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

La partita tra Juventus e Lecce è in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.