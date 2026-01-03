Juventus-Lecce 1-1 McKennie salva Spalletti | il 2026 dei bianconeri inizia con un pareggio allo Stadium

La Juventus e il Lecce si sono spartiti un punto nel match dello Stadium, terminato 1-1. La squadra di Spalletti, pur dominando nel possesso, non è riuscita a concretizzare tutte le occasioni, mentre McKennie ha trovato il gol che ha evitato la sconfitta. Un inizio di anno equilibrato per i bianconeri, che dovranno lavorare per migliorare la concretezza offensiva nelle prossime sfide.

Inizia con un pareggio per 1-1 allo Stadium il 2026 della Juventus. I bianconeri vengono fermati dal Lecce di Eusebio Di Francesco, che crea più di qualche problema alla squadra di Spalletti. Le due squadre si dividono dunque la posta in gioco. La Juventus oggi riesce a mettere in campo le richieste di Spalletti in conferenza stampa, scendendo bene in campo e approcciando bene il match. Gli uomini del tecnico di Certaldo giocano il miglior primo tempo della sua gestione, finendo però in svantaggio il primo tempo. Il primo tempo allo Stadium: la Juventus crea, il Lecce passa alla prima occasione.

