Juventus-Lecce 1-1 i bianconeri frenano

La Juventus e il Lecce si sono affrontate nell’anticipo di sabato alle 18 della 18ª giornata di Serie A, terminando con un pareggio 1-1. La partita ha visto i bianconeri non riuscire a conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico, fermati da un avversario determinato. Un risultato che lascia alcune considerazioni sulla forma e le prestazioni della squadra torinese in questa fase del campionato.

Una Juventus deludente non va oltre l'1-1 in casa contro il Lecce, nell'anticipo del sabato delle 18 della 18esima a giornata di Serie A. I gol di Banda per gli ospiti al al 47? e di McKennie per i bianconeri al 49?. Nella ripresa la Juve sbaglia anche un rigore con David. La squadra di Spalletti resta al quarto posto in classifica, a 33 punti, in coabitazione con la Roma, che scende in campo alle 20.45 con l'Atalanta a Bergamo.

La Juventus spreca tanto, David sbaglia un rigore: con il Lecce è solo 1-1 - Al quarto minuto della ripresa segna McKennie, poi la Juve preme e trova un calcio di rigore, ma sul dischetto David sciupa la chance del vantaggio. ansa.it

Prima offensiva di Yildiz che prova ad allargare verso Thuram, ma chiude in fallo laterale Perez18:02 - Lecce: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

#Juventus 1-1 #Lecce : Weston McKennie! #JuveLecce #SerieA #JuventusLecce #SerieAEnilive #Calcio x.com

SERIE A I In campo Juventus-Lecce DIRETTA e FOTO #ANSA - facebook.com facebook

