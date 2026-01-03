Juventus-Lecce 1-1 i bianconeri frenano

La Juventus e il Lecce si sono affrontate nell’anticipo di sabato alle 18 della 18ª giornata di Serie A, terminando con un pareggio 1-1. La partita ha visto i bianconeri non riuscire a conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico, fermati da un avversario determinato. Un risultato che lascia alcune considerazioni sulla forma e le prestazioni della squadra torinese in questa fase del campionato.

Una Juventus deludente non va oltre l’1-1 in casa contro il Lecce, nell’anticipo del sabato delle 18 della 18esima a giornata di Serie A. I gol di Banda per gli ospiti al al 47? e di McKennie per i bianconeri al 49?. Nella ripresa la Juve sbaglia anche un rigore con David. La squadra di Spalletti resta al quarto posto in classifica, a 33 punti, in coabitazione con la Roma, che scende in campo alle 20.45 con l’Atalanta a Bergamo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

