Juventus | la questione Vlahovic

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, è attualmente lontano dal campo a causa di un grave infortunio all’adduttore. Fermato da dicembre e previsto fuori gioco fino a marzo o aprile, il suo futuro con la maglia bianconera rimane incerto. La questione Vlahovic continua a essere un argomento di discussione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, influenzando le strategie di mercato della Juventus.

Dusan Vlahovic è l’uomo-mercato della Juventus senza aver messo piede in campo da dicembre. L’attaccante serbo, fermo per il grave infortunio all’adduttore che lo terrà fuori fino a marzo-aprile, domina le cronache trasferimenti con un futuro che appare sempre più lontano da Torino. Il contratto in scadenza nel 2026 e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: la questione Vlahovic Leggi anche: Juve, non gestire male la questione Yildiz come hai fatto con Vlahovic Leggi anche: Rinnovo Vlahovic, Impallomeni netto sulla questione: «Non lo decide Spalletti, deve portare la Juve in Champions League». L’Europa è la chiave per il futuro bianconero Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Vlahovic unico assente alla cena di Natale Juve: il motivo; Marca - Il Barcellona pensa a Vlahovic: l'attaccante della Juventus è un'occasione a costo zero per sostituire Lewandowski; Dusan Vlahovic è sempre più lontano dalla Juventus: il retroscena natalizio è inequivocabile; Le occasioni di calciomercato in Serie A a gennaio: da Vlahovic a Maignan e Pellegrini, ecco chi sono. Juventus, Vlahovic uomo mercato senza giocare: ecco il futuro del serbo - Vlahovic dice addio alla Juventus: Barcellona in pole per giugno data la necessità di sostituire Lewandowski. sport.virgilio.it

Calciomercato Juventus news/ Dusan Vlahovic, è rottura: andrà via a zero (oggi 3 gennaio 2026) - Calciomercato Juventus news oggi 3 gennaio 2026: con Dusan Vlahovic la rottura sembra ormai definitiva, andrà via a parametro zero a giugno. ilsussidiario.net

Juventus, infortunio Vlahovic: c’è un nuovo obiettivo per il rientro! - Importanti novità in casa Juventus sul rientro di Vlahovic: il serbo può tornare prima, ecco quando! fantamaster.it

Juventus, Vlahovic e la questione rinnovo

Romano: "Perin Il Genoa ha fretta ma la Juve deve trovare un 'secondo' giusto" Sul suo canale Youtube, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato della questione Mattia Perin: "Il Genoa sta spingendo tanto. C'è ancora una distanza con la Juventus. È - facebook.com facebook

Day After Pisa–Juve | Locatelli’s Reaction Raises Questions #juventus #pisa #Locatelli #spalletti FULL VIDEO CLICK THE LINK ON MY BIO @tony_trim10 @ItalianSerieA @Berto_AJC @The_AJC_ @DieterGucht @SerieA_EN @SerieASitdown @R_Kharm x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.