Juventus Frattesi rifiuta il Fenerbahce | vuole solo la Juve

Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, ha deciso di rifiutare l'offerta del Fenerbahçe, confermando la sua intenzione di trasferirsi esclusivamente alla Juventus. La volontà del giocatore di approdare in bianconero sottolinea il suo desiderio di vestire la maglia della Juventus, lasciando da parte altre opzioni di mercato. La situazione evidenzia le trattative in corso tra i club e le preferenze del calciatore in vista della prossima stagione.

Il centrocampista nerazzurro Davide Frattesi ha rifiutato un offerta del Fenerbace. Il giocatore vuole solo andare alla Juventus. In base a quanto riporta Tuttosport, l’operazione che potrebbe portare al centrocampista della nazionale si preannuncia molto complicata, eppure la pista resta viva. Fratteesi è un operaione fattibile? La domanda che pone L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

