Juventus | Danilo non le manda a dire
Danilo, ospite all’Allianz Stadium durante Juventus-Lecce, ha espresso alcune considerazioni riguardanti le recenti decisioni di mercato. Le sue parole sembrano rivolte direttamente a Thiago Motta e Cristiano Giuntoli, coinvolti nella sua cessione al Flamengo lo scorso luglio. Questa intervista offre uno sguardo sulle dinamiche interne alla società e le percezioni dei giocatori coinvolti, contribuendo a chiarire alcuni aspetti delle recenti vicende di mercato della Juventus.
Danilo non le manda a dire. Il brasiliano, ospite d’onore all’Allianz Stadium per Juventus-Lecce, ha rilasciato dichiarazioni che suonano come una critica diretta a Thiago Motta e Cristiano Giuntoli, i responsabili dell’addio al Bologna e della sua cessione al Flamengo la scorsa estate. “Per lavorare nel calcio ci sono i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
