Juventus ci risiamo | col Lecce altri punti persi con le piccole
La Juventus interrompe la serie positiva con il pareggio contro il Lecce, confermando le difficoltà nel raccogliere punti contro le squadre di medio-bassa classifica. La partita ha evidenziato alcune criticità che la squadra dovrà affrontare per migliorare il rendimento complessivo. Un risultato che apre ulteriori riflessioni sul percorso e sulle strategie della stagione in corso.
La Juve frena col Lecce Dovevano essere tre punti facili, invece è andato in scena l'ennesimo psicodramma della stagione bianconera. Le sfide contro Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari avrebbero dovuto rappresentare l'opportunità di rilanciarsi in classifica in vista dello scontro diretto con il Napoli del 25 Gennaio. Invece ancora una
