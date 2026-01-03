Juventus | Chiesa rimane priorità

La Juventus continua a considerare Federico Chiesa una figura centrale nel suo progetto di gennaio. Attualmente al Liverpool con poche opportunità di gioco, il giocatore potrebbe tornare a Torino in prestito secco fino a giugno. La società valuta attentamente questa opzione per rafforzare l’organico e mantenere alta la qualità della rosa. La situazione rimane in evoluzione, con l’obiettivo di definire al più presto il futuro del talento azzurro.

Federico Chiesa resta una priorità per la Juventus di gennaio. L’esterno azzurro, in forza al Liverpool ma con minuti contati sotto Arne Slot, è finito al centro di un’operazione che potrebbe riportarlo a Torino in prestito secco fino a giugno. La dirigenza bianconera vede in lui l’alternativa perfetta per far L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Chiesa rimane priorità Leggi anche: Juventus, perchè Perin rimane alla Juventus Leggi anche: Juventus: centrocampo priorità assoluta Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Chiesa, l'ultimo schiaffo di Slot avvicina l'addio al Liverpool: ma su Federico non c'è solo la Juventus - L'esterno non trova posto ai Reds, il rientro di Salah è alle porte e l'Italia chiama: la Juventus ci pensa, come altre pretendenti. sport.virgilio.it

Juventus, Chiesa non è al top: è in dubbio per la sfida contro la Salernitana - I bianconeri dovranno anche dosare le forze, visto che mercoledì 15 maggio ci sarà la finale di Coppa Italia contro ... it.blastingnews.com

Juve, torna Chiesa Non c’è ancora una trattativa tra Juventus e Liverpool. I segnali bianconeri, però, sono arrivati anche in Inghilterra e non sono stati accolti con indifferenza. Chiesa è stimolato dal livello della Premier League, ma finora tra campion - facebook.com facebook

#Chiesa é tentato dall’idea di ritornare alla #Juventus! [ @Gazzetta_it] x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.