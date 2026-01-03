Juve punita al primo tiro | Lecce avanti a sorpresa

Nella partita tra Juventus e Lecce, i bianconeri controllano il gioco e si propongono come favoriti. Tuttavia, un errore difensivo permette ai pugliesi di passare in vantaggio al primo tiro in porta, sfruttando una ripartenza rapidissima. La sfida si presenta equilibrata, con la Juventus che cerca di reagire dopo l'imprevisto, mantenendo alta l’attenzione e la concentrazione per il proseguimento del match.

La Juventus domina, crea, spinge. Ma al una manciata di secondi dalla fine della prima frazione di gioco viene punita al primo tiro in porta: errore in uscita, ripartenza fulminea e bianconeri sotto. Al 46’ l’episodio che cambia il punteggio: Kelly sbaglia il disimpegno, il pallone finisce a Banda che punta Bremer e batte Di Gregorio. Lecce avanti contro l’inerzia del match. Il primo tempo aveva raccontato tutt’altra storia. Juve aggressiva, alta, con Yildiz ispiratore continuo e Cambiaso tra i più pericolosi: occasioni in serie, pressione costante, ma senza il colpo decisivo. David sfiora il gol di testa (palo e Falcone decisivo), Locatelli e McKennie vanno vicino al bersaglio, Falcone tiene in piedi i salentini. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

