Juve Parma Primavera 0-0 LIVE | Huli salva su Semedo pericoloso in area Durmisi

Segui in tempo reale la partita tra Juve e Parma Primavera, valida per la 18ª giornata del campionato 2025/26. La cronaca include aggiornamenti su azioni salienti, moviola e risultato finale. Durante l'incontro, Huli ha parato un tiro di Semedo, mentre Durmisi si è reso pericoloso in area. Ecco i dettagli di un match equilibrato e senza reti.

Juve Parma Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera inaugura il suo 2026 ospitando il Parma a Vinovo. Bianconeri che vogliono dare continuità al bel successo ottenuto nell'ultimo turno contro l'Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Parma Primavera 0-0: sintesi e moviola. 37? COLPO DI TESTA DURMISI – Cross di Grelaud, colpisce l'attaccante di testa ma non inquadra la porta. 31? HULI DICE NO A SEMEDO – Parma pericolosissimo qui! Semedo si libera in dribbling si 3 difensori, poi spara da posizione defilata ma trova il muro in uscita di Huli.

