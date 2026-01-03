Juve Parma Primavera 0-0 LIVE | Huli salva due volte i bianconeri INTERVALLO

Segui in tempo reale la partita tra Juventus Primavera e Parma Primavera, terminata 0-0. In questo aggiornamento troverai sintesi, moviola, tabellino e dettagli sulla gara valida per la 18ª giornata del campionato 2025/26. Huli si è distinto con due interventi decisivi, contribuendo a mantenere il risultato invariato. Un incontro equilibrato che ha visto entrambe le squadre impegnate a metà campo senza trovare la rete.

di Marco Baridon Juve Parma Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera inaugura il suo 2026 ospitando il Parma a Vinovo. Bianconeri che vogliono dare continuità al bel successo ottenuto nell’ultimo turno contro l’Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Parma Primavera 0-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 42? OCCASIONE PLICCO – Sbaglia Vallana e spalanca l’autostrada al Parma. In contropiede orchestra Plicco, ma non serve compagni e va diritto verso la porta. Conclusione troppo centrale bloccata da Huli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Parma Primavera 0-0 LIVE: Huli salva due volte i bianconeri INTERVALLO Leggi anche: Real Madrid Juve Primavera Youth League 1-0 LIVE: Huli salva i bianconeri Leggi anche: Juve Parma Primavera 0-0 LIVE: Huli salva su Semedo, pericoloso in area Durmisi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Juventus-Parma: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera; Ultimi Video | Serie A Enilive 2025/26; Azzurrini, la classifica del Gol Del Napoli; La Juventus scala la classifica. DIRETTA/ Juventus Parma Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (oggi 3 gennaio 2026) - Diretta Juventus Parma Primavera streaming video tv oggi sabato 3 gennaio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. ilsussidiario.net

Juventus-Parma: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera - La Juve è pronta a sfida il Parma a Vinovo per provare a ridurre il gap con le prime posizioni in classifica e tornar ... tuttosport.com

U20, Juventus-Parma 0-0 - Buon momento adesso per il Parma, che prova a spingere per trovare il vantaggio. tuttojuve.com

Grosso, sfida al Parma e sguardo alla Juve: "Pensiero supplementare. Classifica Sono ambizioso..." - facebook.com facebook

Grosso, sfida al Parma e sguardo alla #Juve: "Pensiero supplementare. Classifica Sono ambizioso..." x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.