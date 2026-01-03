Juve Parma Primavera 0-0 LIVE | doppio squillo ospite con Semedo e Martinez

Segui la diretta della partita tra Juventus e Parma Primavera, terminata 0-0. Qui troverai una sintesi accurata, i momenti salienti, il tabellino e le principali informazioni sulla gara valida per la 18ª giornata del campionato 2025/26. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di un incontro equilibrato, con occasioni per entrambe le squadre e un risultato che rispecchia il confronto sul campo.

di Marco Baridon Juve Parma Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera inaugura il suo 2026 ospitando il Parma a Vinovo. Bianconeri che vogliono dare continuità al bel successo ottenuto nell'ultimo turno contro l'Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Parma Primavera 0-0: sintesi e moviola. 15? TIRO MARTINEZ – Grande azione manovrata del Parma, che porta Martinez in zona centrale a calciare verso la porta. Conclusione rasoterra in diagonale che termina però a lato. 11? SI FA MALE MEROLA, DENTRO FINOCCHIARO – Si accascia a terra Merola e non ce la fa a proseguire.

