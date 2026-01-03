Juve Parma Primavera 0-0 LIVE | doppio squillo ospite con Semedo e Martinez risponde Finocchiaro

Segui la diretta di Juve Parma Primavera, match valido per la 18ª giornata del campionato 2025/26. La partita si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, dopo i tentativi di Semedo e Martinez per gli ospiti e la risposta di Finocchiaro. Di seguito, trovi sintesi, moviola, tabellino e cronaca dettagliata dell’incontro.

di Marco Baridon Juve Parma Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera inaugura il suo 2026 ospitando il Parma a Vinovo. Bianconeri che vogliono dare continuità al bel successo ottenuto nell’ultimo turno contro l’Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Parma Primavera 0-0: sintesi e moviola. 24? COLPO DI TESTA BELLINO – Sventagliata in area sempre di Finocchiaro, si accende una mischia in gioco aereo e Bellino prova a risolverla con un colpo di testa. Troppo debole però tra le braccia di Casentini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Parma Primavera 0-0 LIVE: doppio squillo ospite con Semedo e Martinez, risponde Finocchiaro Leggi anche: Juve Parma Primavera 0-0 LIVE: doppio squillo ospite con Semedo e Martinez Leggi anche: Cagliari Juve Primavera 0-0 LIVE: primo squillo bianconero con Merola La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Juventus-Parma: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera; Ultimi Video | Serie A Enilive 2025/26; Azzurrini, la classifica del Gol Del Napoli; La Juventus scala la classifica. DIRETTA/ Juventus Parma Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (oggi 3 gennaio 2026) - Diretta Juventus Parma Primavera streaming video tv oggi sabato 3 gennaio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. ilsussidiario.net

Juventus-Parma: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera - La Juve è pronta a sfida il Parma a Vinovo per provare a ridurre il gap con le prime posizioni in classifica e tornar ... tuttosport.com

Juve Parma Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Juve Parma Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di campionato 2025/26 La Juve Primavera inaugura il suo 2026 ospitando il Parma a Vino ... juventusnews24.com

Grosso, sfida al Parma e sguardo alla Juve: "Pensiero supplementare. Classifica Sono ambizioso..." - facebook.com facebook

Grosso, sfida al Parma e sguardo alla #Juve: "Pensiero supplementare. Classifica Sono ambizioso..." x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.