Juve Parma Primavera 0-0 LIVE | doppio squillo di Elimoghale

Segui la diretta di Juve Parma Primavera 0-0, con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca del match della 18ª giornata del campionato 2025/26. In questa partita, Elimoghale ha avuto due occasioni importanti. Restate aggiornati per tutte le informazioni su risultato e principali eventi del confronto tra le due squadre.

di Marco Baridon Juve Parma Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera inaugura il suo 2026 ospitando il Parma a Vinovo. Bianconeri che vogliono dare continuità al bel successo ottenuto nell'ultimo turno contro l'Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Parma Primavera 0-0: sintesi e moviola. 88? TIRO PAJSAR – Opoku va a destra da Pajsar, che calcia due volte ma trova il muro eretto da Bassino. 83? DUE SQUILLI DI ELIMOGHALE – Prova ad accendersi il classe 2009. Prima combina con Verde ma il difensore sbaglia il cross.

