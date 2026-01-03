Juve Parma Primavera 0-0 LIVE | altro intervento di Huli ma i bianconeri non riescono a rendersi pericolosi

La partita tra Juventus e Parma Primavera si è conclusa con un punteggio di 0-0. Durante il match, Huli ha effettuato un intervento importante, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete. Di seguito, la cronaca, i dettagli e le analisi della 18ª giornata del campionato 2025/26.

di Marco Baridon Juve Parma Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera inaugura il suo 2026 ospitando il Parma a Vinovo. Bianconeri che vogliono dare continuità al bel successo ottenuto nell'ultimo turno contro l'Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Parma Primavera 0-0: sintesi e moviola. 78? CAMBIO PARMA – Opoku sostituisce Semedo. 76? CAMBI JUVE – Elimoghale e Contarini prendono il posto di Leone e Grelaud. 71? CI PROVA MENGONI – Si mette in proprio il centrocampista e calcia dalla distanza.

