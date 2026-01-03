La Juventus valuta l'acquisto di Muharemovic sfruttando una clausola favorevole, offrendo un’opportunità a metà prezzo. La trattativa si inserisce in un contesto di mercato tra Torino e Milano, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare anche le strategie dell’Inter. La situazione rappresenta un punto di riflessione per gli addetti ai lavori e gli appassionati di calcio, in attesa di ulteriori conferme ufficiali.

Nuovo incrocio di mercato sull’asse Torino–Milano. La Juventus valuta un’operazione che potrebbe trasformarsi in uno sgarbo all’Inter, sfruttando una clausola favorevole su Muharemovic. Il duello tra le due rivali non si esaurisce sul nome di Davide Frattesi, profilo che a Torino continua a piacere ma resta complesso. Sugli esterni, invece, il vantaggio sembra nerazzurro per João Cancelo. La contromossa bianconera passa dal pacchetto arretrato. Qui entra in gioco Muharemovic, difensore di proprietà del Sassuolo. La Juventus detiene il 50% dei proventi sulla futura rivendita: una leva che consente di acquistarlo a metà della valutazione di mercato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, occasione Muharemovic: può arrivare a metà prezzo

Muharemovic Inter la Juve può aiutare Ma occhio alla Premier; Carnevali svela | Frattesi richiesto dalla Juve può giocare in qualsiasi squadra! Muharemovic? Abbiamo avuto contatti con l’Inter ma per noi non ha prezzo perché….

Muharemovic uomo mercato tra Inter e Juve. Carnevali parla, lui carica: "Sono forte e lo dimostro" - L'ex bianconero ha fatto il punto sulla trasferta al Dall'Ara, dove la sua rete ha evitato il ko alla formazione di Grosso ... tuttosport.com