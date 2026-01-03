Juve Lecce il conto in sospeso di Miretti minaccia il club di Di Francesco | il suo score contro i salentini a sorpresa
Miretti, centrocampista della Juventus, affronta il Lecce con un passato di partite e gol contro i salentini. Il suo rendimento e le sfide passate, inclusa una doppietta con il Genoa, sono elementi da considerare in vista dell'incontro. La partita rappresenta un’occasione importante per il giocatore e per il club di Di Francesco, con il conto in sospeso da saldare in una sfida che potrebbe riservare sorprese.
Juve Lecce, i numeri del centrocampista contro i salentini e la doppietta decisiva con la maglia del Genoa contro i salentini. La sfida odierna all’Allianz Stadium tra Juventus e Lecce assume un sapore particolare per Fabio Miretti, il talentuoso centrocampista cresciuto nel vivaio bianconero che sta cercando la definitiva consacrazione sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti. In un momento delicato della stagione, caratterizzato da un’infermeria affollata che ha privato la squadra di terminali offensivi cruciali come Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik, il tecnico toscano potrebbe affidarsi non solo alla tattica, ma anche alla cabala e ai precedenti statistici favorevoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Neres avverte la Juve di Spalletti: il suo rendimento è in costante crescita. Il brasiliano vuole prolungare il trend positivo: il suo score nelle ultime settimane
Leggi anche: Tiago Gabriel Lecce, il difensore attira gli interessi delle big: Juve interessata in caso di cessione di Joao Mario. I salentini fissano il prezzo
Dybala, conto in sospeso in Juve-Roma: quell'addio mai digerito - Si può accantonare, mettere in un cassetto, convincersi che il tempo faccia il suo lavoro. corrieredellosport.it
Juventus Next Gen ko, Pugno non basta: poker Ravenna. Primavera beffata in extremis dal Lecce - La formazione di Brambilla ha ospitato al Moccagatta il neopromosso Ravenna, perdendo per 2- tuttosport.com
juve-yildiz, il punto sul rinnovo - Se la sosta della Serie A dà l'occasione a Igor Tudor di dare ripetizioni ai suoi difensori (tutti rimasti alla Continassa), permette pure alla nuova dirigenza juventina di portare avanti i discorsi ... gazzetta.it
Tiago Gabriel Juve Fissato il prezzo https://www.juventusnews24.com/tiago-gabriel-juve-lecce-cartellino-premier/ - facebook.com facebook
Il Milan espugna Cagliari e balza in testa. Oggi riflettori accesi su Juve-Lecce e sul ritorno di Gasp a Bergamo per Atalanta-Roma x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.