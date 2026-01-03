Juve Lecce il conto in sospeso di Miretti minaccia il club di Di Francesco | il suo score contro i salentini a sorpresa

Miretti, centrocampista della Juventus, affronta il Lecce con un passato di partite e gol contro i salentini. Il suo rendimento e le sfide passate, inclusa una doppietta con il Genoa, sono elementi da considerare in vista dell'incontro. La partita rappresenta un’occasione importante per il giocatore e per il club di Di Francesco, con il conto in sospeso da saldare in una sfida che potrebbe riservare sorprese.

