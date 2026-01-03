Segui la cronaca di Juve-Lecce, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26. In diretta, aggiornamenti su risultato, moviola e decisioni arbitrali, tra cui un potenziale rigore per i bianconeri. Restate informati su tutte le novità di questo incontro tra le due squadre.

di Andrea Bargione Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di vittorie per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 2-0 sul campo del Pisa – che ospitano il Lecce allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lecce 1-1: sintesi e moviola. 61? AMMONITO LECCE – Cartellino giallo ai danni di Maleh, fallo su David. 60? RISCHIA IL LECCE – Sulla sinistra lavora bene Cambiaso che prova il cross in area di rigore, smanaccia Falcone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Lecce 1-1 LIVE: VAR al lavoro per un potenziale rigore per i bianconeri

