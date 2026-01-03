Juve Lecce 1-1 LIVE | prova a riscattarsi David chiude la difesa ospite

In questa cronaca della partita tra Juventus e Lecce, si analizzano i momenti salienti, il risultato e le decisioni arbitrali. La sfida, valida per la 18ª giornata di Serie A 2025/26, si è conclusa con un pareggio 1-1. Si evidenziano le prestazioni delle squadre, con particolare attenzione alle azioni decisive e alle valutazioni della moviola, offrendo un quadro completo dell'incontro.

di Andrea Bargione Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di vittorie per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 2-0 sul campo del Pisa – che ospitano il Lecce allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lecce 1-1: sintesi e moviola. 82? CAMBIO JUVE – Fuori McKennie, dentro Adzic. 79? CAMBIO LECCE – Fuori Banda, dentro Helgason. 75? CAMBIO JUVE – Fuori Locatelli, dentro Openda. 73? TIRO JUVE! – Ci prova dalla lunga distanza Kostic con un sinistro a incrociare: palla fuori di poco.

