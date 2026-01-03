Segui con attenzione la diretta di Juve-Lecce, valida per la 18ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si è conclusa con un pareggio di 1-1, grazie al gol di McKennie. Di seguito trovi sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca dettagliata dell'incontro.

di Andrea Bargione Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di vittorie per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 2-0 sul campo del Pisa – che ospitano il Lecce allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lecce 1-1: sintesi e moviola. 49? PAREGGIO DELLA JUVE! – Bianconeri subito pericolosi con la palla di Locatelli per Zhegrova, poi palla in mezzo per McKennie che tocca a sinistra per Yildiz: pallone in mezzo per McKennie che da due passi mette in rete. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Lecce 1-1 LIVE: pareggio di McKennie!

