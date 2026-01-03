Segui gli aggiornamenti live di Juventus-Lecce, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si è conclusa con uno 0-0, con occasioni non sfruttate da entrambe le squadre. Di seguito, la sintesi, la moviola e i dettagli sul risultato.

di Andrea Bargione Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di vittorie per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 2-0 sul campo del Pisa – che ospitano il Lecce allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lecce 0-0: sintesi e moviola. 28? CHE SPRECO DI CAMBIASO! – Occasione enorme, l’ennesima di questa sera, per i bianconeri. Altra grande giocata di Yildiz, poi Cambiaso prova il tiro che termina alto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve Lecce 0-0 LIVE: spreca Cambiaso, la palla termina alta

