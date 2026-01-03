Jules II alla Dakar con sei ruote

Nel 1984, Thierry de Montcorgè propose un progetto innovativo con la Rolls-Royce Corniche “Jules” alla Parigi-Dakar. La gara, simbolo di resistenza e avventura, ha spesso sfidato i limiti delle vetture più insospettabili, creando un’immagine unica nel panorama motoristico. In questo contesto, Jules II si distingue come un esempio di creatività e audacia, portando alle corse un veicolo insolito e sorprendente.

Dopo la Rolls-Royce Corniche, nel 1984 Thierry de Montcorgè presentò un altro progetto estremo. La Parigi-Dakar ha saputo conquistare l'immaginario degli appassionati di tutto il mondo come nessun'altra gara automobilistica, e già alla sua terza edizione entrò nella leggenda grazie a uno dei concorrenti più improbabili mai visti: la Rolls-Royce Corniche "Jules", portata in gara .

