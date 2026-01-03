Johnny Stecchino: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 3 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Johnny Stecchino, film del 1991 diretto e interpretato da Roberto Benigni. Successivamente al film fu scritto anche un romanzo omonimo da Benigni e Vincenzo Cerami che fu pubblicato lo stesso anno. L’idea su cui si basa la trama, ovvero quella d’un perfido personaggio condannato a morte che vuole sfruttare la somiglianza con uno sventurato sosia per salvarsi la pelle mettendo in atto un complicato ma diabolico piano che alla fine viene sventato dagli stessi complici, ricalca molto da vicino quella del film del 1958 Totò a Parigi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Johnny Stecchino: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: Quello che non so di te: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: Greenland: tutto quello che c’è da sapere sul film

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Johnny Stecchino, spiegazione del finale: perché è una commedia ancora perfetta - Stasera, sabato 3 gennaio 2026, Rete 4 ripropone in prima serata Johnny Stecchino, il film del 1991 scritto e diretto da Roberto Benigni, che qui gioca la sua partita più popolare: ... msn.com