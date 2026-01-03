Joao Felix riceve uno schiaffone in faccia e litiga con un dirigente dell'Al-Ahli | una serataccia

Durante una partita, Joao Felix è stato coinvolto in un episodio di tensione: ha ricevuto uno schiaffo da un avversario e ha avuto un confronto acceso con un dirigente dell’Al-Ahli. L’evento ha segnato una serata complicata per l’attaccante, ex Milan, Chelsea e Atletico Madrid, che si è trovato al centro di una situazione difficile dopo il risultato sfavorevole.

Schiaffo a Joao Felix e rissa durante Al Ahli-Al Nassr! Anche due espulsi, cosa è successo a Jeddah - facebook.com facebook

Schiaffo a #JoaoFelix e rissa durante Al Ahli-Al Nassr! Anche due espulsi, cosa è successo a Jeddah x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.