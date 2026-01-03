Jacques e Jessica Moretti la difesa dei proprietari del Constellation lei figlia d’un pompiere | Tutto secondo le regole 3 controlli in 10 anni

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation, affermano di aver sempre rispettato le norme di sicurezza, sottolineando di aver effettuato tre controlli in dieci anni. La famiglia ha rilevato il locale nel 2015, con Jessica coinvolta in un incendio che le ha provocato una ustione al braccio. La loro esperienza evidenzia l’attenzione alla sicurezza e alla gestione corretta di un’attività commerciale.

I Moretti hanno acquisito e rilanciato il locale nel 2015. Jessica si è ustionata il braccio durante il rogo. Lui era in altro ristorante: stava progettando un festival di canzoni corse. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Jacques e Jessica Moretti, la difesa dei proprietari del Constellation (lei figlia d’un pompiere): «Tutto secondo le regole, 3 controlli in 10 anni» Leggi anche: Strage in Svizzera, cosa rischiano i proprietari (Jessica Moretti e Jacques) del Constellation: il nodo sicurezza e le misure antincendio Leggi anche: Crans-Montana incendio Capodanno 2026: chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari de Le Constellation Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Jacques e Jessica Moretti, la difesa dei proprietari del Constellation (lei figlia d'un pompiere): «Tutto secondo le regole, tre controlli in 10 anni»; Jacques e Jessica Moretti: i ristoratori francesi del bar di Crans-Montana colpito dall’incendio di Capodanno; Strage Crans-Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation; Crans-Montana, la difesa dei proprietari del pub: “Locali sempre controllati, qui è tutto a norma”. Jacques e Jessica Moretti, la difesa dei proprietari del Constellation (lei figlia d’un pompiere): «Tutto secondo le regole, tre controlli in 10 anni» - Lui era in altro ristorante: stava progettando un festival di canzoni corse ... msn.com

Jacques e Jessica Moretti: i ristoratori francesi del bar di Crans-Montana colpito dall’incendio di Capodanno - Montana sono soprattutto giovani, perché il bar è noto per esser frequentato soprattutto da loro. ilsole24ore.com

Strage di Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti sono i proprietari francesi del bar Le Constellation - Chi sono Jacques e Jessica Moretti, i proprietari francesi del bar Le Constellation teatro della strage di Capodanno a Crans- virgilio.it

Jacques e Jessica Moretti hanno ribadito che il locale era stato «ispezionato tre volte» negli ultimi dieci anni e che «tutto è stato fatto secondo le norme - facebook.com facebook

Jacques e Jessica Moretti, la difesa dei proprietari del Constellation (lei figlia d’un pompiere): «Tutto secondo le regole, 3 controlli in 10 anni» x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.