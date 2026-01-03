Jacobs dice no al ritiro | Solo stanchezza mentale non fisica L’obiettivo sono le Olimpiadi del 2028

Marcell Jacobs conferma di non ritirarsi, puntando invece alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Dopo un periodo di riflessione, il due volte campione olimpico a Tokyo ha spiegato come ha ascoltato corpo e mente, considerandolo un passo importante per il suo percorso. In un’intervista a Sportweek, Jacobs ha condiviso le sue motivazioni e l’obiettivo di tornare a competere ai massimi livelli, affrontando con calma e determinazione il prossimo futuro.

Marcell Jacobs non si ritira, ma guarda avanti e mette nel mirino le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Dopo mesi di dubbi e incertezze, il due volte campione olimpico a Tokyo (100 metri e staffetta 4×100) si è raccontato in una lunga intervista a Sportweek: "Questi mesi di pausa sono stati utili, non mi sono messo fretta, ho ascoltato testa e corpo. Si trattava di stanchezza mentale, non fisica. Per un po' la voglia non c'è stata, adesso sì. So di poter essere ancora competitivo". Nel mirino c'è il 2028, con qualche tappa intermedia: "Seguirò una strategia e una programmazione per arrivare al picco di condizione nei momenti opportuni – ha spiegato il fuoriclasse azzurro -.

