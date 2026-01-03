Italia decimata al Tour de Ski | fioccano i ritiri in Val di Fiemme

Il Tour de Ski riprende oggi in Val di Fiemme con la sprint a tecnica classica, penultimo appuntamento della stagione. La gara assume particolare importanza in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, offrendo uno sguardo sulle prestazioni degli atleti italiani e sulle sfide che li attendono. Dopo un avvio difficile, molte squadre stanno affrontando numerosi ritiri, influenzando il quadro complessivo della competizione.

Il Tour de Ski riprende quest’oggi con il penultimo appuntamento. Si corre in Val di Fiemme ed è in programma la sprint a tecnica classica e sarà una gara decisamene importante, visto che è un vero e proprio antipasto di quello che succederà alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani poi l’appuntamento con la scalata del Cermis, che decreterà i vincitori e il podio di questa edizione del Tour de Ski. L’arrivo in Val di Fiemme, però, non è stato fortunato per la squadra azzurra, visto che sono arrivati una serie di ritiri. Infatti la FISI ha comunicato che per motivi di salute hanno abbandonato il Tour de Ski tre atleti: Anna Comarella, Nadine Laurent e Francesco De Fabiani. 🔗 Leggi su Oasport.it

