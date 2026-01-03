Israele accusa Mamdani di antisemitismo nel suo primo giorno da sindaco di New York

Il nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, è stato accusato dal Ministro degli Esteri israeliano di antisemitismo nel suo primo giorno in carica. La controversia riguarda la revoca di un ordine dell’ex sindaco Eric Adams, che ha suscitato reazioni e polemiche. Questa vicenda mette in evidenza le tensioni politiche e diplomatiche legate alle decisioni amministrative e alle rispettive posizioni sui temi internazionali.

Neanche il tempo di farlo accomodare nel suo nuovo ufficio. Il Ministro degli Esteri israeliano ha accusato il sindaco di New York, Zohran Mamdani, di aver gettato "benzina antisemita sul fuoco", avendo revocato un recente ordine del primo cittadino uscente, Eric Adams. «Nel suo primo giorno da @NYCMayor, Mamdani mostra il suo vero volto: scarta la definizione di antisemitismo dell'IHRA e revoca le restrizioni al boicottaggio di Israele. Questa non è leadership. È benzina antisemita sul fuoco», si legge in un post pubblicato dall'account X del Ministero. L'ordinanza della discordia. L'ordinanza in questione adottava la definizione di antisemitismo dell' International Holocaust Remembrance Alliance che, secondo la precedente amministrazione, includeva «la demonizzazione di Israele e il suo doppio standard come forme di antisemitismo contemporaneo».

Israel accuses Mamdani of antisemitism on first day as New York mayor

Con il primo, storico, atto ufficiale da sindaco di New York, Zohran Mamdani ha revocato tutti gli ordini esecutivi pro Israele firmati dal suo predecessore Eric Adams, mentre si trovava sotto accusa per corruzione. In particolare Mamdani ha revocato l’applicazio - facebook.com facebook

