Iran Trump avverte | Se colpite i manifestanti interverremo

L'Iran sta affrontando crescenti proteste popolari, mettendo sotto pressione il regime degli ayatollah. In questo contesto, gli Stati Uniti hanno avvertito Teheran che interverranno in caso di attacchi ai manifestanti. La situazione rimane delicata, con un aumento della tensione tra le due nazioni. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi di un conflitto che potrebbe avere ripercussioni su tutta la regione.

Le manifestazioni di piazza, in Iran, provocano forti scossoni al regime degli ayatollah. Così la tensione tra gli Stati Uniti e Teheran continua a salire. Dopo che, al fianco del premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha minacciato di attaccare Teheran in caso di ripresa del suo programma nucleare o missilistico, Donald Trump ha lanciato un'altra provocazione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

