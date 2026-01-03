Iran ridotto in miseria e minacciato da Trump

Le recenti proteste in Iran riflettono il crescente malcontento tra commercianti e cittadini, preoccupati per il deterioramento economico causato dal crollo del rial. La valuta nazionale ha perso circa il 60% del suo valore dall’estate scorsa, aggravando le difficoltà della popolazione. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni politiche e minacce internazionali, tra cui l’influenza delle politiche statunitensi.

Continuano le proteste contro il regime di Teheran: commercianti e mercanti furiosi per il crollo della valuta nazionale, il rial ha perso il 60% del suo valore dall’estate scorsa. Avvertimento dagli Usa: se uccidete i manifestanti interverremo militarmente. L’Iran torna al centro dell’attenzione internazionale. La Repubblica Islamica è scossa da disordini in oltre trenta città, da Fasa a Lordegan, oltre alla capitale Teheran. Secondo alcune fonti, difficili da verificare, i disordini iniziati domenica scorsa hanno causato sette morti, 33 feriti e 119 arresti. 🔗 Leggi su Laverita.info

