Iran l' ora del coraggio occidentale

L’Iran, da oltre quattro decenni, si distingue per una società che, nonostante le sfide, mantiene un forte spirito critico e culturale. Le generazioni iraniane continuano a dimostrare una volontà di pensare, informarsi e confrontarsi, riflettendo un tessuto sociale resistente e consapevole. Questo contesto invita a un’analisi approfondita delle dinamiche interne e delle relazioni con il mondo occidentale.

di Pegah Moshir Pour C'è un Iran che da quarantasei anni dimostra, generazione dopo generazione, di essere una società pensante, colta e critica. Un Iran attraversato da una volontà di trasformazione che nessuna repressione è riuscita a cancellare. È l'Iran delle donne e degli uomini comuni, delle attiviste, degli avvocati per i diritti umani, degli studenti, delle cantanti, dei registi e degli attori che hanno continuato a creare, denunciare e interrogare il potere anche quando farlo significava perdere tutto: libertà, lavoro, futuro. Questa realtà dovrebbe interrogare chi osserva da fuori, in particolare le politiche internazionali europee e statunitensi, ancora incapaci, o riluttanti, a distinguere il regime dalla società.

Iran, la rivolta antiregime e i tabù dell’Occidente - Le proteste in Iran non sono per il carovita ma contro il regime teocratico di Teheran spiega Mariano Giustino a VITA ... vita.it

L’Occidente parla di libertà mentre prepara la guerra: ora è il turno dell’Iran - Negli ultimi due anni, l’Occidente ha cercato di mostrare solidarietà alle donne iraniane che guidano le proteste “Donna, Vita, Libertà”. ilfattoquotidiano.it

Questa è una immagine che diventerà iconica sui libri di storia che documenta la resistenza nonviolenta della popolazione iraniana. Davvero determinati e coraggiosi gli iraniani! Guardate il coraggio di questo cittadino a #Teheran, seduto, a terra, a mani nud - facebook.com facebook

