BigMama, nota sui social, ha condiviso un video su TikTok in cui si mostra sorridente e a suo agio, ballando e cantando la hit neomelodica

Il video virale: BigMama balla, canta e supera 1,5 milioni di visualizzazioni. Dimagrita, sorridente, visibilmente a suo agio mentre canta e balla sulle note della hit neomelodica Hey tu di Jhosef. Così BigMama è riapparsa su TikTok in un video che nel giro di poche ore ha superato un milione e mezzo di visualizzazioni, diventando virale. Le immagini mostrano l’artista campana in un momento di leggerezza e divertimento, ma come spesso accade sui social, il successo ha portato con sé anche un’ondata di commenti controversi. Tra questi, alcuni “complimenti” che hanno acceso una polemica ben più profonda del semplice cambio di look. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Io sono sempre stata bella’: il cambiamento di BigMama in un video su TikTok e la replica agli hater

Leggi anche: BigMama riappare dimagrita su Tiktok. Un utente commenta: “Adesso sei davvero bella”, la risposta della cantante diventa virale – IL VIDEO

Leggi anche: BigMama dimagrita su TikTok, il video della trasformazione

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

"È stata una questione di millesimi di secondo, sono stato scaraventato all'esterno, tempo di alzare la testa e ho visto una grossa fiammata, senza però riuscire a individuare la mia ragazza" - facebook.com facebook

"Qui a Crans-Montana è un giorno di lutto nazionale, sono tantissime le persone che stanno arrivando davanti al locale, fin dove si può arrivare per deporre un fiore, un lumino. Ieri c'è stata una commemorazione molto partecipata, soprattutto da parte di molt x.com