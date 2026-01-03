Io e mia moglie ci siamo separati L’annuncio del cantante italiano | nozze finite dopo 6 anni

Il cantante italiano ha annunciato tramite i social la fine del suo matrimonio, dopo sei anni di unione. Con un messaggio sobrio e diretto, ha condiviso questa decisione con i suoi fan, cercando di offrire chiarezza su una vicenda personale che, come spesso accade, suscita curiosità e attenzione pubblica.

Il cantante italiano ha scelto i social per parlare direttamente al suo pubblico e chiarire una questione personale che, inevitabilmente, rischiava di alimentare voci e indiscrezioni. L’artista fiorentino ha utilizzato Instagram per annunciare la fine del matrimonio con l’ormai ex moglie, sposata nel 2019, mettendo un punto a una relazione durata diversi anni e sempre vissuta lontano dai riflettori. Il messaggio, condiviso nelle storie del suo profilo ufficiale, si apre con un tono volutamente asciutto e diretto. “Ciao a chiunque sia interessato a cose mie personali (spero nessuno in realtà)”, scrive l’artista, spiegando subito le ragioni della sua scelta comunicativa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

