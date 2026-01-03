Intervista a Davide Mister Marra pioniere dei social podcaster e creator di Porn Hub cresciuto tra le amorevoli braccia di Virginia Raggi

In questa intervista, incontriamo Davide “Mister” Marra, noto pioniere dei social, podcaster e creator di Porn Hub. Cresciuto sotto la guida di Virginia Raggi, Marra si è distinto come innovatore nel panorama digitale, collaborando anche con Fedez in Pulp Podcast. Una figura poliedrica che ha saputo distinguersi nel mondo online, offrendo uno sguardo diretto sulla sua carriera e sulle sfide del settore.

Roma, 3 gen – Istrionico, innovatore, youtuber, podcaster, creator di Porn Hub e co-conduttore di Pulp Podcast con Fedez. Il 34enne romano Davide Marra, meglio conosciuto come Mister Marra, si destreggia tra gli impegni personali, una paternità a tempo pieno e la fidanzata Alessia Nuccia che si è trasferita per lavoro in Svizzera. Durante un incontro fortuito in treno, ho avuto modo di conoscere Davide che mi ha parlato del suo lavoro e degli aspetti privati della sua vita. A contendersi uno spazio all’interno del riuscitissimo Pulp Podcast, diversi politici come il ministro Antonio Tajani, Matteo Renzi, Maurizio Gasparri, Carlo Calenda, Roberto Vannacci e pure Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Intervista a Davide “Mister” Marra, pioniere dei social, podcaster e creator di Porn Hub, cresciuto tra le amorevoli braccia di Virginia Raggi Leggi anche: Social 2026: tra creator, AI e commerce nasce la nuova era dei brand Leggi anche: Realpolitik: Flavio Briatore, Francesca Albanese e Virginia Raggi tra gli ospiti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Radio Deejay. . Tropico, nome d’arte di Davide Petrella, è ospite a Deejay Chiama Italia per presentare “Soli e disperati nel mare meraviglioso”, il suo terzo album in studio. Nell’intervista, il cantautore racconta come è nata la collaborazione con Achille Lauro, - facebook.com facebook L'intervista del direttore della #Gazzetta Davide Berti a Mattia Altini, direttore generale dell’ #Ausl #Modena: «Per la #sanità modenese è l’anno delle decisioni, basta doppioni» x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.