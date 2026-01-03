Interporto Marche potenzia il digitale

L’Interporto Marche ha ricevuto 402.500 euro dal Ministero delle Infrastrutture, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per investimenti nella digitalizzazione della sua catena logistica. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza e la modernizzazione delle operazioni, rafforzando la competitività del sistema logistico regionale. L’intervento rappresenta un passo importante nel percorso di innovazione e sviluppo del settore.

