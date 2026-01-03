Inter vs Bologna | La Sfida della Vendetta – Chivu Cambia Strategia per Rompere il Tabù

Inter e Bologna si preparano a confrontarsi in una partita che rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre. Chivu ha deciso di adottare una strategia differente per cercare di superare un risultato negativo precedente. La partita si svolge a San Siro, teatro di incontri storici, e si configura come un'occasione per entrambe le formazioni di mostrare progressi e determinazione.

Una sfida che odora di conti in sospeso, di luci di San Siro che graffiano la notte e di un gruppo che sceglie di crescere, non di lamentarsi. Inter-Bologna torna con un’idea semplice: trasformare il fastidio in forza. E con Chivu che, stando ai segnali, rompe gli schemi per spezzare un vecchio incantesimo. Inter-Bologna: una partita mai neutra. Inter-Bologna raramente è neutra. C’è una memoria che punge. La bestia nera rossoblù ha già piegato i piani nerazzurri nei momenti cruciali. Il 2-1 del 2022 a Dall’Ara (fonti: calendario ufficiale Lega Serie A) ha segnato una stagione. Nel 2023, in Coppa Italia, altro colpo: eliminazione a San Siro ai supplementari (dati verificabili nei comunicati FIGC). 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Inter vs Bologna: La Sfida della Vendetta – Chivu Cambia Strategia per Rompere il Tabù Leggi anche: Bologna Inter, spareggio per la finale: Chivu sfida il tabù e la stanchezza. Lautaro a riposo? Leggi anche: Atalanta Inter, la Beneamata vuole rompere il tabù scontri diretti. Confronto alla Pinetina Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Diretta Inter-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e live streaming; Domenica Inter-Bologna: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming; Nerazzurri subito in campo: l'allenamento dell'Inter; Inter-Bologna la 18ª giornata termina con il botto. Inter-Bologna, domenica la sfida numero 157 in Serie A: i precedenti. Perfetto equilibrio nelle ultime 8 - Domenica 4 gennaio Inter e Bologna si affronteranno per la 157esima volta in Serie A: il bilancio storico vede i nerazzurri in vantaggio, con 75 vittorie contro le 44 del Bologna, mentre 37 ... msn.com

