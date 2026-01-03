Inter pressing per Cancelo | Acerbi la chiave

L’Inter si prepara alla sfida con il Bologna, in programma domani 4 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Nel frattempo, il club valuta diverse strategie di mercato, con un pressing su João Cancelo e Acerbi come figura chiave nel reparto difensivo. La squadra si concentra sui prossimi impegni, mantenendo alta la concentrazione per affrontare al meglio la ripresa del campionato.

Il primo weekend dell’anno ha aperto i battenti e per l’Inter è tempo di riflessioni. La testa è sulla gara con il Bologna, in programma domani 4 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un duello estremamente delicato, contro un cliente che ha sempre creato scompiglio nell’arco delle ultime stagioni. Al tempo stesso, però, i nerazzurri si sarebbero messi al lavoro per quanto concerne la sessione invernale di calciomercato. L’obiettivo è quello di regalare a Cristian Chivu dei rinforzi di spessore, per puntare allo Scudetto e rimanere competitivi anche in Champions League. Il focus del direttore sportivo Piero Ausilio andrebbe alla corsia destra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

