Inter pressing per Cancelo | Acerbi la chiave

L’Inter si prepara alla sfida contro il Bologna, in programma domani alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Nel frattempo, si intensificano le trattative di mercato, con il pressing su João Cancelo e Acerbi considerato un elemento chiave per rafforzare la squadra. La riflessione è focalizzata sulle strategie per affrontare al meglio questa fase della stagione.

Il primo weekend dell’anno ha aperto i battenti e per l’Inter è tempo di riflessioni. La testa è sulla gara con il Bologna, in programma domani 4 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un duello estremamente delicato, contro un cliente che ha sempre creato scompiglio nell’arco delle ultime stagioni. Al tempo stesso, però, i nerazzurri si sarebbero messi al lavoro per quanto concerne la sessione invernale di calciomercato. L’obiettivo è quello di regalare a Cristian Chivu dei rinforzi di spessore, per puntare allo Scudetto e rimanere competitivi anche in Champions League. Il focus del direttore sportivo Piero Ausilio andrebbe alla corsia destra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

