L’Inter si prepara per il primo impegno del 2026, con Bonny pronto al rientro e l’obiettivo di consolidare la propria posizione. Parma rappresenta una sfida importante per i nerazzurri, che vogliono iniziare il nuovo anno con determinazione. La partita si presenta come un’occasione per valutare lo stato di forma della squadra e proseguire nel cammino di crescita e competitività.

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter si avvicina il momento della prima gara del 2026. Archiviata la vittoria per 1-0 con l’Atalanta, i nerazzurri possono voltare pagina e riflettere sull’imminente giornata di Serie A. L’obiettivo è quello di mettere in cascina 3 punti pesanti, per rimanere in vetta alla classifica in una lotta Scudetto che sta diventando sempre più interessante. La prossima gara è quella con il Bologna, in programma domani 4 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un duello estremamente delicato, contro una squadra che nella storia recente ha sempre dato non poco fastidio ai meneghini. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Bonny verso il rientro: Parma nel mirino

Leggi anche: Inter, Bonny verso il rientro in campo? Le ultime verso la sfida di Coppa Italia

Leggi anche: Bonny Inter, il rientro passa da Parma per Chivu: «La condizione è imprescindibile»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Inter, ritorno alla Pinetina verso la sfida con l’Atalanta. I tempi di recupero di Bonny; Inter, il rientro di Bonny sempre più vicino. Lavora per esserci a Parma, Chivu ha un’altra idea; Inter, infortunio Bonny: c’è la data del rientro; Infortunio Bonny: quando torna e quante partite salta l’attaccante dell’Inter.

Inter, Bonny e Darmian verso il rientro. I tempi di recupero - In vista degli impegni di gennaio per l'Inter, prosegue il lavoro di recupero per chi è alle prese con problemi fisici, tra cui Bonny e Darmian. passioneinter.com