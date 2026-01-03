Inter-Bologna probabili formazioni | tante conferme per Chivu

L’Inter si prepara ad affrontare la sfida contro il Bologna, con molte conferme nella probabile formazione di Chivu. La giornata di oggi rappresenta la vigilia di un nuovo inizio per i nerazzurri, dopo aver concluso il 2025 con una vittoria. La squadra si avvicina all’incontro con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita e consolidare la posizione in classifica.

La giornata di oggi è di vigilia per l’Inter, pronta a dare il via al suo 2026 dopo aver concluso con una vittoria il 2025. Archiviato l’1-0 con l’Atalanta, i nerazzurri desiderano cominciare nel migliore dei modi il nuovo anno rimanendo sulla retta via. L’obiettivo è quello di rimanere davanti a tutti nella lotta Scudetto, mai come questa stagione viva e interessante. La prossima gara è quella con il Bologna, in programma domani 4 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un match estremamente delicato, contro un cliente che ha sempre dato prova di saper dare fastidio alla Beneamata. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

