In vista della sfida tra Inter e Bologna, si delineano le probabili formazioni, con numerose conferme per l’allenatore Chivu. La giornata di oggi rappresenta la vigilia di un nuovo anno per i nerazzurri, che intendono iniziare il 2026 con il piede giusto dopo aver chiuso il 2025 con un successo. Attesa per le scelte definitive e le eventuali novità di formazione.

La giornata di oggi è di vigilia per l’Inter, pronta a dare il via al suo 2026 dopo aver concluso con una vittoria il 2025. Archiviato l’1-0 con l’Atalanta, i nerazzurri desiderano cominciare nel migliore dei modi il nuovo anno rimanendo sulla retta via. L’obiettivo è quello di rimanere davanti a tutti nella lotta Scudetto, mai come questa stagione viva e interessante. La prossima gara è quella con il Bologna, in programma domani 4 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un match estremamente delicato, contro un cliente che ha sempre dato prova di saper dare fastidio alla Beneamata. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Bologna, probabili formazioni: tante conferme per Chivu

Leggi anche: Inter-Bologna, probabili formazioni: tante conferme per Chivu

Leggi anche: Probabili formazioni Inter Bologna, Chivu ancora senza Bonny e Acerbi: tante scelte obbligate

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Inter-Bologna, le probabili formazioni del match di Serie A; Serie A, oggi Inter-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla; Inter-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Inter-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vederla (in tv e streaming), arbitro e classifica Serie A.

Inter-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche - 26, 18a giornata: data, orario, formazioni probabili, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto. sport.virgilio.it