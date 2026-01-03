Inter-Bologna la conferenza stampa di Chivu | Hanno un’identità chiara Cancelo? Parlo dei miei giocatori

In vista della sfida tra Inter e Bologna valida per la 18ª giornata di Serie A, la conferenza stampa di Chivu ha evidenziato l'importanza dell’identità della squadra. Il tecnico ha sottolineato l’impegno dei suoi giocatori, parlando anche di Cancelo, e ha mostrato attenzione agli aspetti tattici e alla crescita del team. L'incontro si terrà il 4 gennaio alle 20:45, segnando il ritorno delle partite di campionato nel nuovo anno.

La Serie A è tornata a regalare emozioni anche nel nuovo anno e l’Inter si ritroverà ad affrontare il Bologna nella 18ª giornata, a partire dalle 20:45 del 4 gennaio. Cristian Chivu, tecnico nerazzurro, è intervenuto in conferenza stampa proprio per analizzare la sfida contro quella squadra che, soltanto pochi giorni fa, lo ha eliminato dalla semifinale della Supercoppa Italiana. 23 ore 16 minuti fa 3 Gennaio 2026 16:48 4:48 pm Si sta divertendo rispetto ad inizio stagione?. “Mi diverto un po’ di più perché vedo le solite cose che nascono tra polemiche che non esisto. Mi diverto quando si parla molto e troppo di cose che non rispecchiano la realtà. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter-Bologna, la conferenza stampa di Chivu: “Hanno un’identità chiara, Cancelo? Parlo dei miei giocatori” Leggi anche: Inter-Bologna, la conferenza stampa di Chivu: “Hanno un’identità chiara, Cancelo? Parlo dei miei giocatori” Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Inter Bologna: «Ci dicono che siamo una squadra di falli, le frecciate delle rivali non hanno alcun peso. Su Cancelo rispondo così» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Inter Bologna, Chivu: 'Le frecciate non hanno peso su di me. Cancelo? Parlo dei miei giocatori'; Inter-Bologna, sabato la conferenza stampa di Chivu; Inter-Bologna, sabato la conferenza stampa di Chivu; Seduta tattica a due giorni da Inter-Bologna, ancora a parte Skorupski. Domani rifinitura e conferenza stampa di Italiano. Inter-Bologna, Chivu: "Le frecciate non hanno peso. Cancelo? Parlo dei miei giocatori" - Bologna, Chivu: 'Le frecciate non hanno peso. sport.sky.it

Inter, Chivu: “Favorita per lo Scudetto? Tutte e cinque hanno la loro possibilità” - Bologna, sfida della 18ª giornata di Serie A e primo match del 2026 ... gianlucadimarzio.com

Chivu in conferenza stampa non fa sconti: “Le polemiche non mi interessano”, poi su Bologna e mercato - Chivu richiama l'attenzione prima della sfida di campionato contro il Bologna, in programma domani alle ore 20:45. spaziointer.it

Dove vedere in tv Inter-Bologna e le altre partite di serie A di oggi: il programma x.com

Il tecnico rossoblù: "Inter col dente avvelenato. Bologna, torna a correre - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.