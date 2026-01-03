Inter Bologna Italiano prepara la trappola a Chivu | il punto sulle idee di formazione

L'Inter Bologna di domani rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. Italiano, tecnico dei rossoblù, sta valutando diverse strategie di formazione per affrontare al meglio la sfida. In questo articolo, analizziamo le possibili scelte e le idee di formazione del tecnico italiano, offrendo un aggiornamento sulle attese e le previsioni per la partita.

Inter News 24 del tecnico dei rossoblù per domani. La sfida di domani sera a San Siro si preannuncia come una complessa partita a scacchi. Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, sta studiando una variante tattica specifica per disinnescare la manovra avvolgente dell' Inter. L'idea, analizzata da La Gazzetta dello Sport, è quella di abbandonare momentaneamente i dogmi del consueto 4-2-3-1 per virare verso un più solido 4-3-3. L'obiettivo è chiaro: creare densità nella zona nevralgica del campo, specchiandosi con lo schieramento dei nerazzurri guidati da Cristian Chivu.

